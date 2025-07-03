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Джокович сравнялся с рекордом Агасси по числу выигранных сетов с «баранкой» на ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сравнялся с рекордным показателем восьмикратного победителя мэйджоров бывшей первой ракетки мира американца Андре Агасси по числу сетов, выигранных со счётом 6:0, на ТБШ.

Сегодня, 3 июля, в матче второго круга Уимблдона-2025 Джокович (6) со счётом 6:3, 6:2, 6:0 обыграл 154-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса (WC).

В карьере Джоковича сет, выигранный у Эванса со счётом 6:0, стал 50-м на мэйджорах. Столько же у Агасси.

Рекордсмены ATP-тура по числу сетов, выигранных с «баранкой», на турнирах «Большого шлема»

Новак Джокович (Сербия) – 50 сетов.

Андре Агасси (США) – 50.

Рой Эмерсон (Австралия) – 47.

Роджер Федерер (Швейцария) – 46.

Джимми Коннорс (США) – 44.

Рафаэль Надаль (Испания) – 44.

Иван Лендл (США/Чехия) – 42.