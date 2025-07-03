Екатерина Александрова с «баранкой» обыграла Ламенс и вышла в третий круг Уимблдона

17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Матч продлился 55 минут. За время игры Екатерина Александрова сделала шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Сюзан Ламенс провела игру, ни разу не сделав подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать единственный брейк-пойнт.

В третьем круге Уимблдона-2025 Екатерина Александрова сыграет с турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез (88-й номер рейтинга).