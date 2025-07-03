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Екатерина Александрова — Сюзан Ламенс, результат матча 3 июля 2025, счет 6:4, 6:0, 2-й круг, Уимблдон-2025

Екатерина Александрова с «баранкой» обыграла Ламенс и вышла в третий круг Уимблдона
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17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:10 МСК
Сюзан Ламенс
69
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Матч продлился 55 минут. За время игры Екатерина Александрова сделала шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Сюзан Ламенс провела игру, ни разу не сделав подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать единственный брейк-пойнт.

В третьем круге Уимблдона-2025 Екатерина Александрова сыграет с турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез (88-й номер рейтинга).

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