Джокович — о 19-м выходе в 3-й круг Уимблдона: почти столько же лет Алькарасу и Синнеру
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2025. В матче второго круга Джокович (6) со счётом 6:3, 6:2, 6:0 обыграл 154-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса (WC).
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:40 МСК
154
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 3
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
– Вы в 19-й раз вышли в третий раунд Уимблдона. Это больше, чем кто-либо другой в Открытой эре (с 1968 года). Что для вас значат эти цифры?
– Это значит, что я играю уже очень давно. 19 раз, отличная статистика. Наверное, это почти столько же лет, сколько Алькарасу и Синнеру, — сказал Джокович в интервью на корте.
Алькарасу в мае исполнилось 22, а Синнеру в августе будет 24 года.
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