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Джокович: не могу осмыслить всё, что пережил. Сделаю это на пляже с Федерером и Надалем

Джокович: не могу осмыслить всё, что пережил. Сделаю это на пляже с Федерером и Надалем
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после выхода в третий круг Уимблдона-2025 признался, что пока не рефлексирует по поводу того, что оставил величайший след в истории тенниса.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:40 МСК
Даниэль Эванс
154
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 0
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я пока не могу полностью осмыслить всё, что пережил. Мне бы хотелось. Но я думаю, что это произойдёт, когда я отложу ракетку в сторону и буду потягивать «Маргариту» на пляже с Федерером и Надалем», — сказал Джокович в интервью на корте.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 38-летний Джокович сразится с соотечественником – 49-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.

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