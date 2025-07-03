Джокович: не могу осмыслить всё, что пережил. Сделаю это на пляже с Федерером и Надалем
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после выхода в третий круг Уимблдона-2025 признался, что пока не рефлексирует по поводу того, что оставил величайший след в истории тенниса.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:40 МСК
154
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
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Новак Джокович
Н. Джокович
«Я пока не могу полностью осмыслить всё, что пережил. Мне бы хотелось. Но я думаю, что это произойдёт, когда я отложу ракетку в сторону и буду потягивать «Маргариту» на пляже с Федерером и Надалем», — сказал Джокович в интервью на корте.
За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 38-летний Джокович сразится с соотечественником – 49-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.
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