Джокович: не могу осмыслить всё, что пережил. Сделаю это на пляже с Федерером и Надалем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после выхода в третий круг Уимблдона-2025 признался, что пока не рефлексирует по поводу того, что оставил величайший след в истории тенниса.

«Я пока не могу полностью осмыслить всё, что пережил. Мне бы хотелось. Но я думаю, что это произойдёт, когда я отложу ракетку в сторону и буду потягивать «Маргариту» на пляже с Федерером и Надалем», — сказал Джокович в интервью на корте.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 38-летний Джокович сразится с соотечественником – 49-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.