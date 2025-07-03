Камилла Рахимова и Анна Сискова вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде
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Россиянка Камилла Рахимова и чешская теннисистка Анна Сискова вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николс со счётом 6:4, 6:1.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2025, четверг. 16:50 МСК
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|1
|
|6
Камилла Рахимова
Анна Сискова
К. Рахимова А. Сискова
Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. За время игры Рахимова и Сискова смогли выполнить один эйс, проведя встречу без двойных ошибок, и реализовали пять из девяти брейк-пойнтов. Миахикова/Николс допустили за игру две двойных ошибки, ни разу не подали навылет и реализовали один брейк-пойнт из шести.
Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Камилла Рахимова и Анна Сискова сыграют с румынско-российским дуэтом Сорана Кырстя/Анна Калинская.
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