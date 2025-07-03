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Рахимова/Сискова — Михаликова/Николс, результат матча 3 июля 2025, счет 6:4, 6:1, 1-й круг, Уимблдон-2025

Камилла Рахимова и Анна Сискова вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде
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Россиянка Камилла Рахимова и чешская теннисистка Анна Сискова вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николс со счётом 6:4, 6:1.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2025, четверг. 16:50 МСК
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Великобритания
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Анна Сискова
Чехия
Анна Сискова
К. Рахимова А. Сискова

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. За время игры Рахимова и Сискова смогли выполнить один эйс, проведя встречу без двойных ошибок, и реализовали пять из девяти брейк-пойнтов. Миахикова/Николс допустили за игру две двойных ошибки, ни разу не подали навылет и реализовали один брейк-пойнт из шести.

Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Камилла Рахимова и Анна Сискова сыграют с румынско-российским дуэтом Сорана Кырстя/Анна Калинская.

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