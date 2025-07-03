Камилла Рахимова и Анна Сискова вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде

Россиянка Камилла Рахимова и чешская теннисистка Анна Сискова вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николс со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. За время игры Рахимова и Сискова смогли выполнить один эйс, проведя встречу без двойных ошибок, и реализовали пять из девяти брейк-пойнтов. Миахикова/Николс допустили за игру две двойных ошибки, ни разу не подали навылет и реализовали один брейк-пойнт из шести.

Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Камилла Рахимова и Анна Сискова сыграют с румынско-российским дуэтом Сорана Кырстя/Анна Калинская.