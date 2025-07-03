Елена Рыбакина уверенно обыграла Саккари и прошла в третий круг Уимблдона

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв гречанку Марию Саккари (77-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. За время игры Елена Рыбакина выполнила шесть эйсов, допустив три двойных ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Мария Саккари сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в игре.

В третьем круге Уимблдона-2025 Елена Рыбакина сыграет с победительницей встречи между датской теннисисткой Кларой Таусон и россиянкой Анной Калинской.