Елена Рыбакина уверенно обыграла Саккари и прошла в третий круг Уимблдона
Поделиться
11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв гречанку Марию Саккари (77-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:05 МСК
77
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. За время игры Елена Рыбакина выполнила шесть эйсов, допустив три двойных ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Мария Саккари сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в игре.
В третьем круге Уимблдона-2025 Елена Рыбакина сыграет с победительницей встречи между датской теннисисткой Кларой Таусон и россиянкой Анной Калинской.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июля 2025
-
18:27
-
18:18
-
18:18
-
18:12
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:53
-
17:42
-
17:26
-
17:20
-
17:08
-
17:07
-
17:00
-
16:58
-
16:52
-
16:52
-
16:46
-
16:41
-
16:34
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:02
-
15:49
-
15:35
-
15:32
-
14:58
-
14:55
-
14:36
-
14:32
-
14:21
-
14:09
-
14:00