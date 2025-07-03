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Елена Рыбакина — Мария Саккари, результат матча 3 июля 2025, счет 6:3, 6:1, 2-й круг, Уимблдон-2025

Елена Рыбакина уверенно обыграла Саккари и прошла в третий круг Уимблдона
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11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв гречанку Марию Саккари (77-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:05 МСК
Мария Саккари
77
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. За время игры Елена Рыбакина выполнила шесть эйсов, допустив три двойных ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Мария Саккари сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в игре.

В третьем круге Уимблдона-2025 Елена Рыбакина сыграет с победительницей встречи между датской теннисисткой Кларой Таусон и россиянкой Анной Калинской.

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