Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович в 35-й раз обыграл теннисиста на его домашнем ТБШ. У серба лишь одно поражение

Джокович в 35-й раз обыграл теннисиста на его домашнем ТБШ. У серба лишь одно поражение
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович благодаря выходу в третий круг Уимблдона-2025 упрочил свой выдающийся карьерный рекорд по балансу побед и поражений (35-1) в матчах с игроками на их домашних турнирах «Большого шлема», сообщает Opta Ace.

Сегодня, 3 июля, в матче второго круга Уимблдона-2025 Джокович (6) со счётом 6:3, 6:2, 6:0 обыграл 154-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса (WC).

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:40 МСК
Даниэль Эванс
154
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 0
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Эта победа стала для Джоковича 35-й в карьере над теннисистом, играющем на домашнем мэйджоре. Единственное поражение такого рода Новак потерпел в финале Уимблдона от британца Энди Маррея в 2013 году.

Материалы по теме
Джокович: не могу осмыслить всё, что пережил. Сделаю это на пляже с Федерером и Надалем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android