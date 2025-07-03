Джокович в 35-й раз обыграл теннисиста на его домашнем ТБШ. У серба лишь одно поражение

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович благодаря выходу в третий круг Уимблдона-2025 упрочил свой выдающийся карьерный рекорд по балансу побед и поражений (35-1) в матчах с игроками на их домашних турнирах «Большого шлема», сообщает Opta Ace.

Сегодня, 3 июля, в матче второго круга Уимблдона-2025 Джокович (6) со счётом 6:3, 6:2, 6:0 обыграл 154-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса (WC).

Эта победа стала для Джоковича 35-й в карьере над теннисистом, играющем на домашнем мэйджоре. Единственное поражение такого рода Новак потерпел в финале Уимблдона от британца Энди Маррея в 2013 году.