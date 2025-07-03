Димитров одолел Муте в четырёх сетах и вышел в третий круг Уимблдона-2025

21-я ракетка мира болгарин Григор Димитров пробился в третий круг Уимблдона-2025, который продлится до 13 июля.

Во втором круге Димитров (19) со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 7:5 обыграл 69-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.

Встреча Димитрова с Муте продлилась 3 часа и 40 минут. В её рамках Григор 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Корентена 11 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Димитрова на Уимблдоне-2025 станет победитель матча Томми Пол (США, 13) — Себастьян Офнер (Австрия).