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Григор Димитров — Корентен Муте, результат матча 3 июля 2025, счет 3:1, 2-й круг Уимблдона

Димитров одолел Муте в четырёх сетах и вышел в третий круг Уимблдона-2025
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21-я ракетка мира болгарин Григор Димитров пробился в третий круг Уимблдона-2025, который продлится до 13 июля.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 14:40 МСК
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 		4 7 7
5 		6 5 5
             
Корентен Муте
69
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Во втором круге Димитров (19) со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 7:5 обыграл 69-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.

Встреча Димитрова с Муте продлилась 3 часа и 40 минут. В её рамках Григор 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Корентена 11 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Димитрова на Уимблдоне-2025 станет победитель матча Томми Пол (США, 13) — Себастьян Офнер (Австрия).

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