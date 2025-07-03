Димитров одолел Муте в четырёх сетах и вышел в третий круг Уимблдона-2025
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21-я ракетка мира болгарин Григор Димитров пробился в третий круг Уимблдона-2025, который продлится до 13 июля.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 14:40 МСК
21
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
3 : 1
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|4
|7
|7
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|6
|5
|5
69
Корентен Муте
К. Муте
Во втором круге Димитров (19) со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 7:5 обыграл 69-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.
Встреча Димитрова с Муте продлилась 3 часа и 40 минут. В её рамках Григор 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Корентена 11 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Следующим соперником Димитрова на Уимблдоне-2025 станет победитель матча Томми Пол (США, 13) — Себастьян Офнер (Австрия).
Комментарии
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