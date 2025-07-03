Мирра Андреева, Уимблдон: результаты игр на 3 июля, следующий соперник, путь до титула

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат её второй встречи, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025

Первый круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Маяр Шериф (Египет) – 6:3, 6:3.

Второй круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 7:6 (7:4).

Следующий матч Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025:

Третий круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Хейли Баптист (США).

Потенциальный путь Мирры Андреевой к титулу: