Мирра Андреева, Уимблдон: результаты игр на 3 июля, следующий соперник, путь до титула
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат её второй встречи, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Проведённые матчи Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025
- Первый круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Маяр Шериф (Египет) – 6:3, 6:3.
- Второй круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 7:6 (7:4).
Следующий матч Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025:
- Третий круг. Мирра Андреева (Россия, 7) – Хейли Баптист (США).
Потенциальный путь Мирры Андреевой к титулу:
- 1/8 финала. Мирра Андреева (Россия, 7) – Эмма Наварро (США, 10);
- 1/4 финала. Мирра Андреева (Россия, 7) – Екатерина Александрова (Россия, 18);
- Полуфинал. Мирра Андреева (Россия, 7) – Ига Швёнтек (Польша, 8);
- Финал. Мирра Андреева (Россия, 7) – Арина Соболенко (Беларусь, 1).
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