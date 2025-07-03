«Трава — очень особенное покрытие». Рыбакина — о массовом вылете звёзд с Уимблдона-2025

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в третий круг высказалась о массовых вылетах сеяных игроков на Уимблдоне-2025.

«Очень неожиданно, что столько сеяных проиграло. Но трава — очень особенное покрытие. Сезон очень короткий, не все могут быстро адаптироваться. Мне очень нравится это покрытие, оно хорошо подходит моей игре. Пока что всё идёт хорошо, надеюсь, продолжу так же», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

После второго круга Уимблдона-2025 в женской сетке турнира осталась лишь одна теннисистка из топ-5 посева – Арина Соболенко. Кори Гауфф (2), Джессика Пегула (3), Жасмин Паолини (4) и Чжэн Циньвэнь (5) уже завершили своё выступление на травяном мэйджоре.