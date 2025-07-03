Кудерметова и Мертенс с разгромной победы стартовали в парном разряде Уимблдона-2025

46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элисе Мертенс успешно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025.

В матче первого круга Кудерметова и Мертенс (8) со счётом 6:2, 6:2 разгромили британский дуэт Ханна Клагмен – Мика Стойсавлевич (WC).

Стартовый матч Кудерметовой и Мертенс продлился 59 минут. В её рамках россиянка и бельгийка один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс на Уимблдоне станут Мари Боузкова (Чехия) и Анна Данилина (Казахстан).