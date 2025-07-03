Кудерметова и Мертенс с разгромной победы стартовали в парном разряде Уимблдона-2025
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46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элисе Мертенс успешно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:10 МСК
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|2
Ханна Клагмен
Мика Стойсавлевич
Х. Клагмен М. Стойсавлевич
В матче первого круга Кудерметова и Мертенс (8) со счётом 6:2, 6:2 разгромили британский дуэт Ханна Клагмен – Мика Стойсавлевич (WC).
Стартовый матч Кудерметовой и Мертенс продлился 59 минут. В её рамках россиянка и бельгийка один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс на Уимблдоне станут Мари Боузкова (Чехия) и Анна Данилина (Казахстан).
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