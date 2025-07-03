Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова/Мертенс — Клагмен/Стойсавлевич, результат матча 3 июля 2025, счет 2:0, 1-й круг Уимблдона

Кудерметова и Мертенс с разгромной победы стартовали в парном разряде Уимблдона-2025
Комментарии

46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элисе Мертенс успешно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Ханна Клагмен
Великобритания
Ханна Клагмен
Мика Стойсавлевич
Великобритания
Мика Стойсавлевич
Х. Клагмен М. Стойсавлевич

В матче первого круга Кудерметова и Мертенс (8) со счётом 6:2, 6:2 разгромили британский дуэт Ханна Клагмен – Мика Стойсавлевич (WC).

Стартовый матч Кудерметовой и Мертенс продлился 59 минут. В её рамках россиянка и бельгийка один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс на Уимблдоне станут Мари Боузкова (Чехия) и Анна Данилина (Казахстан).

Сетка женского парного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского парного турнира Уимблдона 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android