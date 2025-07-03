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Барбора Крейчикова — Кэролайн Доулхайд, результат матча 3 июля 2025, счет 6:4, 3:6, 6:2, 2-й круг, Уимблдон-2025

Барбора Крейчикова пробилась в третий круг Уимблдона, где сыграет с Наварро
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16-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв американку Кэролайн Доулхайд (67-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:25 МСК
Барбора Крейчикова
16
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 2
         
Кэролайн Доулхайд
67
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За время игры Барбора Крейчикова сделала одну подачу навылет, допустила две двойных ошибки и смогла реализовать пять брейк пойнтов из десяти. Кэролайн Доулхайд выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти за матч.

В третьем круге Уимблдона-2025 Барбора Крейчикова сыграет с американкой Эммой Наварро (10-я ракетка мира), которая была сильнее россиянки Вероники Кудерметовой (6:1, 6:2).

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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