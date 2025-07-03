Барбора Крейчикова пробилась в третий круг Уимблдона, где сыграет с Наварро

16-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв американку Кэролайн Доулхайд (67-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За время игры Барбора Крейчикова сделала одну подачу навылет, допустила две двойных ошибки и смогла реализовать пять брейк пойнтов из десяти. Кэролайн Доулхайд выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти за матч.

В третьем круге Уимблдона-2025 Барбора Крейчикова сыграет с американкой Эммой Наварро (10-я ракетка мира), которая была сильнее россиянки Вероники Кудерметовой (6:1, 6:2).