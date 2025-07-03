Светлана Кузнецова назвала основных фаворитов Уимблдона-2025 у женщин и мужчин

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, кто, по её мнению, фавориты Уимблдона-2025.

«Фаворит женского Уимблдона на данный момент для меня один — Арина Соболенко. Надеюсь, она справится с волнением и выиграет Уимблдон. На мой взгляд, она этого по-настоящему заслуживает.

В мужской сетке всё не так просто. Конечно, фаворита два — Карлос и Янник. Но если придётся всё-таки выбирать кого-то одного, я выберу Карлоса. Это мои явные фавориты. Но, возможно, Янник встретится с Новаком в полуфинале, и это тоже может быть непростой матч», — приводит слова Кузнецовой телеграм-канал #ЧЁКЧЕМУ.