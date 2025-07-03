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Бублик/Коболли — Харрис/Уиллис, результат матча 3 июля 2025, счет 0:2, 1-й круг Уимблдона

Бублик вместе с Коболли не смог преодолеть первый круг парного Уимблдона-2025
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31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вместе с итальянцем Флавио Коболли не сумели пробиться во второй круг парного разряда Уимблдона-2025.

Уимблдон — парный разряд (м). 1-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:50 МСК
Билли Харрис
Великобритания
Билли Харрис
Маркус Уиллис
Великобритания
Маркус Уиллис
Б. Харрис М. Уиллис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
А. Бублик Ф. Коболли

В стартовом матче Бублик и Коболли со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7) проиграли британскому дуэту Билли Харрис/Маркус Уиллис (WC).

Матча Бублик/Коболли — Харрис/Уиллис продлился 1 час и 26 минут. В его рамках казахстанец и итальянец два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету британцев три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Отметим, что в одиночном разряде Уимблдона Бублик тоже потерпел поражение в первом круге. Коболли же продолжает выступление на турнире.

Сетка мужского парного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского парного турнира Уимблдона 2025
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