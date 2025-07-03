Бублик вместе с Коболли не смог преодолеть первый круг парного Уимблдона-2025

31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вместе с итальянцем Флавио Коболли не сумели пробиться во второй круг парного разряда Уимблдона-2025.

В стартовом матче Бублик и Коболли со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7) проиграли британскому дуэту Билли Харрис/Маркус Уиллис (WC).

Матча Бублик/Коболли — Харрис/Уиллис продлился 1 час и 26 минут. В его рамках казахстанец и итальянец два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету британцев три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Отметим, что в одиночном разряде Уимблдона Бублик тоже потерпел поражение в первом круге. Коболли же продолжает выступление на турнире.