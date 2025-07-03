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Людмила Самсонова — Юлия Стародубцева, результат матча 3 июля 2025, счет 6:2, 6:1, 2-й круг, Уимблдон-2025

Людмила Самсонова разгромила Юлию Стародубцеву во втором круге Уимблдона
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19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова обыграла во втором круге Уимблдона-2025 украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву со счётом 6:2, 6:1.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 18:15 МСК
Юлия Стародубцева
68
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Людмила Самсонова не сделала ни одной подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми. Юлия Стародубцева выполнила один эйс в игре, допустила три двойных ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта за игру.

В третьем круге Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и румынкой Ириной Бегу.

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