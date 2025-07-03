Людмила Самсонова разгромила Юлию Стародубцеву во втором круге Уимблдона

19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова обыграла во втором круге Уимблдона-2025 украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву со счётом 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Людмила Самсонова не сделала ни одной подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми. Юлия Стародубцева выполнила один эйс в игре, допустила три двойных ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта за игру.

В третьем круге Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и румынкой Ириной Бегу.