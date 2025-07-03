Людмила Самсонова разгромила Юлию Стародубцеву во втором круге Уимблдона
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19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова обыграла во втором круге Уимблдона-2025 украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву со счётом 6:2, 6:1.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 18:15 МСК
68
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
0 : 2
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19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Людмила Самсонова не сделала ни одной подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми. Юлия Стародубцева выполнила один эйс в игре, допустила три двойных ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта за игру.
В третьем круге Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и румынкой Ириной Бегу.
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