Наварро — о пятисетовых матчах для женщин на ТБШ: хочу посмотреть, как справятся соперницы

10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро высказалась об идее введения в женские одиночные разряды турниров серии «Большого шлема» пятисетового формата матчей.

«Было бы интересно, думаю, это сильно сыграло бы мне на руку благодаря моей физической подготовке. Мне бы хотелось сыграть игру до пяти сетов и посмотреть, как мои соперницы справляются с действительно долгими поединками. Думаю, это было бы весело», – приводит слова Наварро Punto de Break.

Эмма Наварро вышла в третий круг Уимблдона-2025, который проходит с 20 июня по 12 июля. На этой стадии турнира она сыграет с действующей победительницей, чешкой Барборой Крейчиковой.