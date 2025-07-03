Полина Кудерметова и Зейнеп Сёнмез пробились во второй круг парного Уимблдона-2025

64-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вместе с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез вышла во второй круг парного Уимблдона-2025.

В стартовом матче Кудерметова-младшая и Сёнмез со счётом 7:5, 2:6, 7:5 обыграли чешский дуэт Мириам Колодзьежова/Маркета Вондроушова. Данный матч продлился 2 часа и 10 минут. В его рамках Кудерметова и Сёнмез два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Колодзьежовой и Вондроушовой пять эйсов, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 24.

Следующими соперницами Кудерметовой и Сёнмез на Уимблдоне-2025 станут опытные Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), посеянные под вторым номером.