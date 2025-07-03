Полина Кудерметова и Зейнеп Сёнмез пробились во второй круг парного Уимблдона-2025
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64-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вместе с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез вышла во второй круг парного Уимблдона-2025.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:25 МСК
Мириам Колодзьежова
Маркета Вондроушова
М. Колодзьежова М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
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|2
|7
Полина Кудерметова
Зейнеп Сёнмез
П. Кудерметова З. Сёнмез
В стартовом матче Кудерметова-младшая и Сёнмез со счётом 7:5, 2:6, 7:5 обыграли чешский дуэт Мириам Колодзьежова/Маркета Вондроушова. Данный матч продлился 2 часа и 10 минут. В его рамках Кудерметова и Сёнмез два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Колодзьежовой и Вондроушовой пять эйсов, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 24.
Следующими соперницами Кудерметовой и Сёнмез на Уимблдоне-2025 станут опытные Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), посеянные под вторым номером.
Комментарии
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