Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полина Кудерметова — Зейнеп Сёнмез, результат матча 3 июля 2025, счет 2:1, 1-й круг Уимблдона

Полина Кудерметова и Зейнеп Сёнмез пробились во второй круг парного Уимблдона-2025
Аудио-версия:
Комментарии

64-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вместе с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез вышла во второй круг парного Уимблдона-2025.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:25 МСК
Мириам Колодзьежова
Чехия
Мириам Колодзьежова
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Колодзьежова М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		2 7
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
П. Кудерметова З. Сёнмез

В стартовом матче Кудерметова-младшая и Сёнмез со счётом 7:5, 2:6, 7:5 обыграли чешский дуэт Мириам Колодзьежова/Маркета Вондроушова. Данный матч продлился 2 часа и 10 минут. В его рамках Кудерметова и Сёнмез два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Колодзьежовой и Вондроушовой пять эйсов, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 24.

Следующими соперницами Кудерметовой и Сёнмез на Уимблдоне-2025 станут опытные Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), посеянные под вторым номером.

Сетка женского парного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского парного турнира Уимблдона 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android