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Анастасия Захарова — Даяна Ястремская, результат матча 3 июля 2025, счет 7:5, 5:7, 6:7 (8:10), 2-й круг, Уимблдон-2025

Анастасия Захарова покинула Уимблдон, проиграв Ястремской на тай-брейке третьего сета
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95-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2025, уступив украинке Даяне Ястремской (42-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:30 МСК
Анастасия Захарова
95
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 6 8
5 		7 7 10
         
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Теннисистки провели на корте 2 часа 34 минуты. Даяна Ястрмская выполнила за матч шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Анастасия Захарова сделала за игру две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Уимблдона-2025 Даяна Ястремская сыграет с победительницей встречи между американкой Софьей Кенин и испанкой Джессикой Бузас Манейро.

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