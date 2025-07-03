Анастасия Захарова покинула Уимблдон, проиграв Ястремской на тай-брейке третьего сета
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95-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2025, уступив украинке Даяне Ястремской (42-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:30 МСК
95
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|6 8
|
|7
|7 10
42
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Теннисистки провели на корте 2 часа 34 минуты. Даяна Ястрмская выполнила за матч шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Анастасия Захарова сделала за игру две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге Уимблдона-2025 Даяна Ястремская сыграет с победительницей встречи между американкой Софьей Кенин и испанкой Джессикой Бузас Манейро.
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