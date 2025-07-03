Анастасия Захарова покинула Уимблдон, проиграв Ястремской на тай-брейке третьего сета

95-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2025, уступив украинке Даяне Ястремской (42-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

Теннисистки провели на корте 2 часа 34 минуты. Даяна Ястрмская выполнила за матч шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Анастасия Захарова сделала за игру две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Уимблдона-2025 Даяна Ястремская сыграет с победительницей встречи между американкой Софьей Кенин и испанкой Джессикой Бузас Манейро.