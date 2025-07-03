Ига Швёнтек в трёх партиях одолела 208-ю ракетку мира и вышла в третий круг Уимблдона
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Четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв американку Кэти Макнелли (208-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:1.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:55 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|1
208
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. За время матча Ига Швёнтек сделала пять подач навылет, допустила две двойных ошибки и смогла реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Кэти Макнелли за игру ни разу подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов.
В третьем круге Уимблдона-2025 Ига Швёнтек сыграет с американкой Даниэль Коллинз (54-й номер рейтинга), которая в своём матче второго круга турнира была сильнее словенки Вероники Эрьявец (6:4, 6:1).
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