«Его семье виднее». Джокович оценил признания Зверева после вылета с Уимблдона-2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об откровенных словах третьей ракетки мира немца Александра Зверева, который после вылета с Уимблдона-2025 заявил, что испытывает серьёзные ментальные проблемы уже долгое время.

«У нас с Сашей прекрасные отношения. Он мне очень нравится как человек. На самом деле мы довольно много говорим с ним о теннисе и на разные жизненные темы. После нашей тренировки здесь перед Уимблдоном у нас была возможность обсудить некоторые технические моменты на корте… Он спрашивал меня, а я делился с ним. Он знает, что всегда может обратиться ко мне.

Я прекрасно понимаю, через что он проходит, потому что сам много раз проходил через подобное, когда чувствуешь пустоту, испытываешь меньше радости и счастья от игры в теннис. Когда не добиваешься результатов, на которые рассчитываешь. Это всё часть процесса. Ты не можешь всегда чувствовать себя на высоте.

Он один из тех игроков, которые много играли в этом году в соответствии с календарём. Возможно, он просто перегружен таким количеством турниров и всего остального. Возможно, ему нужно отдохнуть и освежить свои мысли. Ему и его семье виднее. Я ему сочувствую. Знаю, что психологическое здоровье – это тема, о которой раньше мало говорили в теннисном мире. Но думаю, что она заслуживает большего внимания. Я приветствую игроков, у которых хватает смелости открыто заявить об этом. Я определённо желаю ему всего наилучшего. Если я ему понадоблюсь, то буду рядом», — сказал Джокович на пресс-конференции.