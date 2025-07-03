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«Пытаюсь подстроиться и почувствовать их». Швёнтек — о состоянии кортов на Уимблдоне

«Пытаюсь подстроиться и почувствовать их». Швёнтек — о состоянии кортов на Уимблдоне
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Четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек высказалась о состоянии кортов на Уимблдоне-2025. Полька вышла в третий круг турнира, обыграв американку Кэти Макнелли (5:7, 6:2, 6:1).

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:55 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		2 1
         
Кэти Макнелли
208
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

— Уверенность в себе возвращается на прежний уровень?
— Да… Я неплохо сыграла на турнире в Бад-Хомбурге. Это сильно добавило мне уверенности. Но должна сказать — корты здесь совсем другие, так что адаптироваться непросто. Особенно когда тренировочные корты уже «убитые» за две недели, а этот красавец используется всего по несколько часов в день (улыбается). Пытаюсь подстроиться и почувствовать эти корты так же хорошо, как в Бад-Хомбурге, – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча второго круга.

В третьем круге Уимблдона-2025 Ига Швёнтек сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

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