«Пытаюсь подстроиться и почувствовать их». Швёнтек — о состоянии кортов на Уимблдоне

Четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек высказалась о состоянии кортов на Уимблдоне-2025. Полька вышла в третий круг турнира, обыграв американку Кэти Макнелли (5:7, 6:2, 6:1).
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— Уверенность в себе возвращается на прежний уровень?
— Да… Я неплохо сыграла на турнире в Бад-Хомбурге. Это сильно добавило мне уверенности. Но должна сказать — корты здесь совсем другие, так что адаптироваться непросто. Особенно когда тренировочные корты уже «убитые» за две недели, а этот красавец используется всего по несколько часов в день (улыбается). Пытаюсь подстроиться и почувствовать эти корты так же хорошо, как в Бад-Хомбурге, – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча второго круга.
В третьем круге Уимблдона-2025 Ига Швёнтек сыграет с американкой Даниэль Коллинз.
- 3 июля 2025
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