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Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Эпплтон/Уотсон, результат матча 3 июля 2025, счет 2:0, 1-й круг Уимблдона

Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали уверенную победу на старте парного Уимблдона-2025
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Серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2025, четверг. 19:20 МСК
Эмили Эпплтон
Великобритания
Эмили Эпплтон
Хитер Уотсон
Великобритания
Хитер Уотсон
Э. Эпплтон Х. Уотсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

В матче первого круга посеянные под пятым номером Андреева и Шнайдер со счётом 6:3, 6:4 обыграли британский дуэт Эмили Эпплтон/Хитер Уотсон (WC). Продолжительность данного матча составила 1 час и 19 минут. В его рамках россиянки два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету британок ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующими соперницами россиянок на Уимблдоне-2025 станут Куинн Глисон (США)/Ингрид Гамарра-Мартинс (Бразилия).

Отметим, что Мирра Андреева продолжает борьбу в одиночном разряде Уимблдона (вышла в третий круг), Диана Шнайдер потерпела поражение во втором.

Сетка женского парного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского парного турнира Уимблдона 2025
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