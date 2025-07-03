Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали уверенную победу на старте парного Уимблдона-2025

Серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025.
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В матче первого круга посеянные под пятым номером Андреева и Шнайдер со счётом 6:3, 6:4 обыграли британский дуэт Эмили Эпплтон/Хитер Уотсон (WC). Продолжительность данного матча составила 1 час и 19 минут. В его рамках россиянки два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету британок ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующими соперницами россиянок на Уимблдоне-2025 станут Куинн Глисон (США)/Ингрид Гамарра-Мартинс (Бразилия).
Отметим, что Мирра Андреева продолжает борьбу в одиночном разряде Уимблдона (вышла в третий круг), Диана Шнайдер потерпела поражение во втором.
- 3 июля 2025
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