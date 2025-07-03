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«Действительно представляю нас втроём». Джокович — о воссоединении с Федерером и Надалем

«Действительно представляю нас втроём». Джокович — о воссоединении с Федерером и Надалем
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что порой представляет воссоединение с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем после завершения карьеры.

– Как вы себе представляете возможное воссоединение с Федерером и Надалем? Вы сказали, что пока не готовы к «Маргарите».
– Не знаю, почему я выбрал «Маргариту». Я никогда в жизни не пробовал «Маргариту». Не то чтобы мне нравился этот напиток, но, думаю, звучит неплохо. Я действительно представляю нас втроём. Я бы хотел, чтобы однажды в более непринуждённой обстановке мы поразмыслили о соперничестве и обо всём, чего достигли и что сделали для этого вида спорта. Думаю, это было бы здорово для нас. Да и все остальные были бы рады узнать, что мы собрались вместе, — сказал Джокович на пресс-конференции.

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