«Действительно представляю нас втроём». Джокович — о воссоединении с Федерером и Надалем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что порой представляет воссоединение с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем после завершения карьеры.

– Как вы себе представляете возможное воссоединение с Федерером и Надалем? Вы сказали, что пока не готовы к «Маргарите».

– Не знаю, почему я выбрал «Маргариту». Я никогда в жизни не пробовал «Маргариту». Не то чтобы мне нравился этот напиток, но, думаю, звучит неплохо. Я действительно представляю нас втроём. Я бы хотел, чтобы однажды в более непринуждённой обстановке мы поразмыслили о соперничестве и обо всём, чего достигли и что сделали для этого вида спорта. Думаю, это было бы здорово для нас. Да и все остальные были бы рады узнать, что мы собрались вместе, — сказал Джокович на пресс-конференции.