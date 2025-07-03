Сеяный Махач проиграл 192-й ракетке мира Хольмгрену во втором круге Уимблдона-2025

23-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач не смог пробиться в третий круг Уимблдона-2025.

Во втором круге Махач (21) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:10) проиграл 192-й ракетке мира из Дании Аугусту Хольмгрену (Q).

Встреча Махача с Хольмгреном продлилась 4 часа и 36 минут. В её рамках Томаш 19 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Аугуста 35 эйсов, 12 ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Хольмгрена на Уимблдоне-2025 станет 11-я ракетка мира из Австралии Алекс де Минор (11).