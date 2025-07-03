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Томаш Махач — Аугуст Хольмгрен, результат матча 3 июля 2025, счет 2:3, 2-й круг Уимблдона

Сеяный Махач проиграл 192-й ракетке мира Хольмгрену во втором круге Уимблдона-2025
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23-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач не смог пробиться в третий круг Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 16:20 МСК
Аугуст Хольмгрен
192
Дания
Аугуст Хольмгрен
А. Хольмгрен
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 8 6 5 7 7 10
6 5 		7 10 7 7 5 6 5
             
Томаш Махач
23
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Во втором круге Махач (21) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:10) проиграл 192-й ракетке мира из Дании Аугусту Хольмгрену (Q).

Встреча Махача с Хольмгреном продлилась 4 часа и 36 минут. В её рамках Томаш 19 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Аугуста 35 эйсов, 12 ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Хольмгрена на Уимблдоне-2025 станет 11-я ракетка мира из Австралии Алекс де Минор (11).

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Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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