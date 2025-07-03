Сеяный Махач проиграл 192-й ракетке мира Хольмгрену во втором круге Уимблдона-2025
Поделиться
23-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач не смог пробиться в третий круг Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 16:20 МСК
192
Аугуст Хольмгрен
А. Хольмгрен
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 8
|6 5
|7
|7 10
|
|7 10
|7 7
|5
|6 5
23
Томаш Махач
Т. Махач
Во втором круге Махач (21) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:10) проиграл 192-й ракетке мира из Дании Аугусту Хольмгрену (Q).
Встреча Махача с Хольмгреном продлилась 4 часа и 36 минут. В её рамках Томаш 19 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Аугуста 35 эйсов, 12 ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Хольмгрена на Уимблдоне-2025 станет 11-я ракетка мира из Австралии Алекс де Минор (11).
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июля 2025
-
21:30
-
21:26
-
21:05
-
20:56
-
20:39
-
20:38
-
20:25
-
20:20
-
20:08
-
20:07
-
19:50
-
19:47
-
19:28
-
19:26
-
19:20
-
19:20
-
18:48
-
18:41
-
18:41
-
18:27
-
18:18
-
18:18
-
18:12
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:53
-
17:42
-
17:26
-
17:20
-
17:08
-
17:07
-
17:00
-
16:58