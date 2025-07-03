Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: если продолжу так играть, у меня есть хорошие шансы с любым на Центральном корте

Джокович: если продолжу так играть, у меня есть хорошие шансы с любым на Центральном корте
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2025. В матче второго 38-летний Джокович (6) со счётом 6:3, 6:2, 6:0 обыграл 154-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса (WC).

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:40 МСК
Даниэль Эванс
154
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 0
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Если я буду играть так, как сегодня, чувствую, что у меня очень хорошие шансы с любым на Центральном корте Уимблдона – в том месте, где я ощущаю себя комфортнее, чем, возможно, на любом другом корте. Арена Рода Лэйвера и Центральный корт Уимблдона — это два корта, на которых я проявил себя лучше всего за всю свою карьеру.

Чувствую себя отлично физически и психологически. Что касается моей игры, то она становится лучше с каждым матчем. Надеюсь, что продолжу в том же духе.

Может быть, это произошло только в одном матче и через два дня всё изменится. Я хочу быть осторожным, но мои стремления и цели остаются со мной — я хочу добраться до финишной черты», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Материалы по теме
Джокович — о 19-м выходе в 3-й круг Уимблдона: почти столько же лет Алькарасу и Синнеру
Материалы по теме
Уимблдон-2025: Алькарас на троне, Джокович уже староват, а Медведев и Рублёв не тянут
Уимблдон-2025: Алькарас на троне, Джокович уже староват, а Медведев и Рублёв не тянут
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android