Джокович: если продолжу так играть, у меня есть хорошие шансы с любым на Центральном корте

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2025. В матче второго 38-летний Джокович (6) со счётом 6:3, 6:2, 6:0 обыграл 154-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса (WC).

«Если я буду играть так, как сегодня, чувствую, что у меня очень хорошие шансы с любым на Центральном корте Уимблдона – в том месте, где я ощущаю себя комфортнее, чем, возможно, на любом другом корте. Арена Рода Лэйвера и Центральный корт Уимблдона — это два корта, на которых я проявил себя лучше всего за всю свою карьеру.

Чувствую себя отлично физически и психологически. Что касается моей игры, то она становится лучше с каждым матчем. Надеюсь, что продолжу в том же духе.

Может быть, это произошло только в одном матче и через два дня всё изменится. Я хочу быть осторожным, но мои стремления и цели остаются со мной — я хочу добраться до финишной черты», — сказал Джокович на пресс-конференции.