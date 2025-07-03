Томми Пол проиграл 165-й ракетке мира во втором круге Уимблдона-2025

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол завершил выступление на Уимблдоне-2025.

В матче второго круга Пол (13) со счётом 6:1, 5:7, 4:6, 5:7 проиграл 165-й ракетке мира из Австрии Себастьяну Офнеру.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 54 минуты. В её рамках Томми пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Себастьяна девять эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, что на Уимблдоне-2024 Пол дошёл до четвертьфинала.

Следующим соперником Офнера на Уимблдоне-2025 станет 21-я ракетка мира болгарин Григор Димитров (19).