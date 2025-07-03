Томми Пол проиграл 165-й ракетке мира во втором круге Уимблдона-2025
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол завершил выступление на Уимблдоне-2025.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 18:35 МСК
165
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|7
|
|5
|4
|5
13
Томми Пол
Т. Пол
В матче второго круга Пол (13) со счётом 6:1, 5:7, 4:6, 5:7 проиграл 165-й ракетке мира из Австрии Себастьяну Офнеру.
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 54 минуты. В её рамках Томми пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Себастьяна девять эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Отметим, что на Уимблдоне-2024 Пол дошёл до четвертьфинала.
Следующим соперником Офнера на Уимблдоне-2025 станет 21-я ракетка мира болгарин Григор Димитров (19).
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