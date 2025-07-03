Четвёртая ракетка мира Дрейпер потерпел поражение от 36-летнего Чилича на Уимблдоне-2025

Четвёртая ракетка мира британец Джек Дрейпер не смог пробиться в третий круг Уимблдона-2025.

В матче второго круга Дрейпер (4) со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 4:6 проиграл чемпиону US Open – 2014, 83-й ракетке мира 36-летнему хорвату Марину Чиличу.

Встреча Дрейпера с Чиличем продлилась 2 часа и 40 минут. В её рамках Джек 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Марина 16 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что Дрейпер второй год подряд проигрывает во втором круге домашнего мэйджора.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Чилич сразится с 55-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром.