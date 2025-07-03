Четвёртая ракетка мира Дрейпер потерпел поражение от 36-летнего Чилича на Уимблдоне-2025
Поделиться
Четвёртая ракетка мира британец Джек Дрейпер не смог пробиться в третий круг Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 18:55 МСК
4
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|4
|
|6
|1
|6
83
Марин Чилич
М. Чилич
В матче второго круга Дрейпер (4) со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 4:6 проиграл чемпиону US Open – 2014, 83-й ракетке мира 36-летнему хорвату Марину Чиличу.
Встреча Дрейпера с Чиличем продлилась 2 часа и 40 минут. В её рамках Джек 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Марина 16 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Отметим, что Дрейпер второй год подряд проигрывает во втором круге домашнего мэйджора.
За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Чилич сразится с 55-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром.
Комментарии
- 3 июля 2025
-
22:04
-
21:52
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:05
-
20:56
-
20:39
-
20:38
-
20:25
-
20:20
-
20:08
-
20:07
-
19:50
-
19:47
-
19:28
-
19:26
-
19:20
-
19:20
-
18:48
-
18:41
-
18:41
-
18:27
-
18:18
-
18:18
-
18:12
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:53
-
17:42
-
17:26
-
17:20
-
17:08