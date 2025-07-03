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Джек Дрейпер – Марин Чилич, результат матча 3 июля 2025, счет 1:3, 2-й круг Уимблдона

Четвёртая ракетка мира Дрейпер потерпел поражение от 36-летнего Чилича на Уимблдоне-2025
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Четвёртая ракетка мира британец Джек Дрейпер не смог пробиться в третий круг Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 18:55 МСК
Джек Дрейпер
4
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 4
6 		6 1 6
             
Марин Чилич
83
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

В матче второго круга Дрейпер (4) со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 4:6 проиграл чемпиону US Open – 2014, 83-й ракетке мира 36-летнему хорвату Марину Чиличу.

Встреча Дрейпера с Чиличем продлилась 2 часа и 40 минут. В её рамках Джек 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Марина 16 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что Дрейпер второй год подряд проигрывает во втором круге домашнего мэйджора.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Чилич сразится с 55-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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