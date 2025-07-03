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Анна Калинская — Клара Таусон, результат матча 3 июля 2025, счет 3:6, 6:7 (10:12), 2-й круг, Уимблдон-2025

Анна Калинская проиграла во втором круге Уимблдона датчанке Кларе Таусон
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39-я ракетка мира россиянка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2025, проиграв датской теннисистке Кларе Таусон (22-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (10:12).

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 20:20 МСК
Клара Таусон
22
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 12
3 		6 10
         
Анна Калинская
39
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. За время игры Клара Таусон сделала 11 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. Анна Калинская выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт, который удалось заработать за матч.

В третьем круге Уимблдона-2024 Клара Таусон сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (11-й номер рейтинга).

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