Анна Калинская проиграла во втором круге Уимблдона датчанке Кларе Таусон

39-я ракетка мира россиянка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2025, проиграв датской теннисистке Кларе Таусон (22-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (10:12).

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. За время игры Клара Таусон сделала 11 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. Анна Калинская выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт, который удалось заработать за матч.

В третьем круге Уимблдона-2024 Клара Таусон сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (11-й номер рейтинга).