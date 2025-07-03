Чилич: дети всегда меня подбадривают, беготня за ними держит меня в отличной форме

Чемпион US Open – 2014, 83-я ракетка мира 36-летний хорват Марин Чилич прокомментировал сенсационную победу над четвёртой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером на Уимблдоне-2025.
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– Эмоции просто невероятные. Я даже не могу описать, в каком положении был два года назад. У меня всегда были сомнения. Это было долго и тяжело. Огромный вызов для меня на этом этапе карьеры – вернуться и играть на таком уровне, перед этой публикой, против Джека. Это просто невероятно. Спасибо всем вам за то, как по-спортивному вели себя во время матча.
Фото: скриншот из трансляции
– Тут есть пара человек, которые не могут помнить, как вы играли здесь, — это ваши дети. Здорово, что они могут быть здесь и видеть то, что вы делаете.
– Именно так. Они являются одной из причин, почему я сохранил такую страсть. А ещё постоянная беготня за ними держит меня в отличной форме. Они всегда оказывают мне невероятную поддержку, подбадривают, отбивают кулаки. Я просто рад, что они здесь, — сказал Чилич в интервью на корте.
- 3 июля 2025
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