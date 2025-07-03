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Чилич: дети всегда меня подбадривают, беготня за ними держит меня в отличной форме

Чилич: дети всегда меня подбадривают, беготня за ними держит меня в отличной форме
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Чемпион US Open – 2014, 83-я ракетка мира 36-летний хорват Марин Чилич прокомментировал сенсационную победу над четвёртой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером на Уимблдоне-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 18:55 МСК
Джек Дрейпер
4
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 4
6 		6 1 6
             
Марин Чилич
83
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

– Эмоции просто невероятные. Я даже не могу описать, в каком положении был два года назад. У меня всегда были сомнения. Это было долго и тяжело. Огромный вызов для меня на этом этапе карьеры – вернуться и играть на таком уровне, перед этой публикой, против Джека. Это просто невероятно. Спасибо всем вам за то, как по-спортивному вели себя во время матча.

Фото: скриншот из трансляции

– Тут есть пара человек, которые не могут помнить, как вы играли здесь, — это ваши дети. Здорово, что они могут быть здесь и видеть то, что вы делаете.
– Именно так. Они являются одной из причин, почему я сохранил такую страсть. А ещё постоянная беготня за ними держит меня в отличной форме. Они всегда оказывают мне невероятную поддержку, подбадривают, отбивают кулаки. Я просто рад, что они здесь, — сказал Чилич в интервью на корте.

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