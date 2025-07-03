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Янник Синнер — Александар Вукич, результат матча 3 июля 2025, счет 3:0, 2-й круг Уимблдона

Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2025, разгромив Вукича
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 20:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 3
             
Александар Вукич
93
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:1, 6:1, 6:3 обыграл 93-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича.

Встреча Синнера с Вукичем продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Янник 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Александара три эйса, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Синнер сразится с 52-й ракеткой мира из Испании Педро Мартинесом-Портеро.

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Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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