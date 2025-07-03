Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2025, разгромив Вукича
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 20:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|
|1
|3
93
Александар Вукич
А. Вукич
В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:1, 6:1, 6:3 обыграл 93-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича.
Встреча Синнера с Вукичем продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Янник 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Александара три эйса, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Синнер сразится с 52-й ракеткой мира из Испании Педро Мартинесом-Портеро.
Комментарии
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