Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2025, разгромив Вукича

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2025.

В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:1, 6:1, 6:3 обыграл 93-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича.

Встреча Синнера с Вукичем продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Янник 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Александара три эйса, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Синнер сразится с 52-й ракеткой мира из Испании Педро Мартинесом-Портеро.