Алекс де Минор — о травяном покрытии на Уимблдоне: игроки даже скользят по нему

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о том, насколько изменилось травяное покрытие на Уимблдоне-2025 в сравнении с турнирами прошлого года.

«Кому-то нравится, кому-то нет. Лично я не думаю, что покрытие сильно изменилось за последние годы. Но в целом игра стала медленнее, розыгрыши длиннее, игроки даже скользят по траве. Думаю, болельщикам это нравится — больше борьбы, больше интриги», – сказал де Минор на пресс-конференции после победы во втором круге турнира.

В третьем круге Уимблдона-2025 Алекс де Минор сыграет с датчанином Аугустом Хольмгреном (192-й номер рейтинга АТР).