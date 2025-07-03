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«Просто момент растерянности». Пеннетта — о поражении Паолини во втором круге Уимблдона

«Просто момент растерянности». Пеннетта — о поражении Паолини во втором круге Уимблдона
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Победительница US Open — 2015, экс седьмая ракетка мира, бывшая итальянская теннисистка Флавия Пеннетта высказала мнение о том, какое влияние может оказать на игру Жасмин Паолини поражение во втором круге Уимблдона-2025. Во вором круге Уимблдона-2025 Паолини проиграла российской теннисистке Камилле Рахимовой (6:4, 4:6, 4:6).

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 19:40 МСК
Жасмин Паолини
5
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Камилла Рахимова
80
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

«Жасмин, конечно, будет зла на себя за этот матч, но я уверена, что она найдёт в себе силы, чтобы вернуть хорошие ощущения. После Уимблдона она станет восьмой ракеткой мира — и это, наоборот, должно снять с неё давление, ведь теперь терять нечего. К тому же не забываем, что она выиграла Рим. Это просто момент растерянности, который вполне может случиться в карьере чемпионки уровня Паолини», – приводит слова Пеннетты Corriere dello Sport.

Напомним, Паолини является финалисткой прошлогоднего розыгрыша турнира. В финале Уимблдона-2024 она проиграла чешке Барборе Крейчиковой (2:6, 6:2, 4:6).

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