«Просто момент растерянности». Пеннетта — о поражении Паолини во втором круге Уимблдона

Победительница US Open — 2015, экс седьмая ракетка мира, бывшая итальянская теннисистка Флавия Пеннетта высказала мнение о том, какое влияние может оказать на игру Жасмин Паолини поражение во втором круге Уимблдона-2025. Во вором круге Уимблдона-2025 Паолини проиграла российской теннисистке Камилле Рахимовой (6:4, 4:6, 4:6).

«Жасмин, конечно, будет зла на себя за этот матч, но я уверена, что она найдёт в себе силы, чтобы вернуть хорошие ощущения. После Уимблдона она станет восьмой ракеткой мира — и это, наоборот, должно снять с неё давление, ведь теперь терять нечего. К тому же не забываем, что она выиграла Рим. Это просто момент растерянности, который вполне может случиться в карьере чемпионки уровня Паолини», – приводит слова Пеннетты Corriere dello Sport.

Напомним, Паолини является финалисткой прошлогоднего розыгрыша турнира. В финале Уимблдона-2024 она проиграла чешке Барборе Крейчиковой (2:6, 6:2, 4:6).