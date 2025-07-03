Результаты всех российских теннисистов во втором круге мужского и женского Уимблдона-2025

Все российские теннисисты в мужской и женской сетках одиночного разряда Уимблдона-2025 завершили свои матчи во втором круге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Уимблдон-2025. Мужской одиночный разряд

Прошли в третий круг:

Карен Хачанов (Россия, 17) – Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4.

Андрей Рублёв (Россия, 14) — Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Уимблдон-2025. Женский одиночный разряд.

Прошли в третий круг:

Камилла Рахимова (Россия) – Жасмин Паолини (Италия, 4) — 4:6, 6:4, 6:4.

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Эшлин Крюгер (США, 31) – 7:6 (7:4), 6:4.

Мирра Андреева (Россия, 7) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 7:6 (7:4).

Екатерина Александрова (Россия, 18) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:4, 6:0.

Людмила Самсонова (Россия, 19) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:2, 6:1.

Выбыли:

Диана Шнайдер (Россия,12) — Диан Парри (Франция, Q) — 4:6, 1:6.

Вероника Кудерметова (Россия) – Эмма Наварро (США, 10) – 1:6, 2:6.

Анастасия Захарова (Россия, Q) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

Анна Калинская (Россия) – Клара Таусон (Дания, 23) – 3:6, 6:7 (10:12).