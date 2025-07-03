Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Людмилой Самсоновой

18-я ракетка мира австралийка Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв румынскую теннисистку Ирину Бегу (115-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Дарья Касаткина выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 из 11 брейк-пойнтов. Ирина Бегу сделала одну подачу навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми за игру.

В третьем круге Уимблдона-2025 Дарья Касаткина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая была сильнее украинки Юлии Стародубцевой (6:2, 6:1).