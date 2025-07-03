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Дарья Касаткина — Ирина Бегу, результат матча 3 июля 2025, счет 6:2, 4:6, 6:1, 2-й круг, Уимблдон-2025

Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Людмилой Самсоновой
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18-я ракетка мира австралийка Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв румынскую теннисистку Ирину Бегу (115-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:1.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 20:30 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 1
         
Ирина Бегу
115
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Дарья Касаткина выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 из 11 брейк-пойнтов. Ирина Бегу сделала одну подачу навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми за игру.

В третьем круге Уимблдона-2025 Дарья Касаткина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая была сильнее украинки Юлии Стародубцевой (6:2, 6:1).

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