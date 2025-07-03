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Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?

Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?
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На женском Уимблдоне-2025 сегодня, 3 июля, завершился третий круг. В сетке соревнований сложилась беспрецедентная ситуация – в борьбе за титул осталась только одна теннисистка из топ-5 посева. Это трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Остальные девушки – Кори Гауфф (США, 2), Джессика Пегула (США, 3), Жасмин Паолини (Италия, 4), Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) – соревнования покинули.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?»

Отметим, что действующая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова (17) успешно преодолела второй круг соревнований.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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