Матч между Монфисом и Фучовичем на Уимблдоне был прерван из-за наступления темноты

Матч второго круга Уимблдона-2025 между французским теннисистом Гаэлем Монфисом (48-й номер рейтинга) и 105-й ракеткой мира венгром Мартоном Фучовичем был прерван из-за наступления темноты перед началом пятого сета игры (4:6, 6:1, 6:4, 6:7 (5:7)).

Организаторы Уимблдона перенесли матч на завтрашний игровой день, 4 июля. Теннисисты продолжат встречу не ранее 14:30 по московскому времени.

В первом круге Уимблдона-2025 Гаэль Монфис обыграл соотечественника Уго Умбера со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:2. Мартон Фучович был сильнее американского теннисиста Александра Ковачевича (6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 5:7, 6:4).