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Матч между Монфисом и Фучовичем на Уимблдоне был прерван из-за наступления темноты

Матч между Монфисом и Фучовичем на Уимблдоне был прерван из-за наступления темноты
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Матч второго круга Уимблдона-2025 между французским теннисистом Гаэлем Монфисом (48-й номер рейтинга) и 105-й ракеткой мира венгром Мартоном Фучовичем был прерван из-за наступления темноты перед началом пятого сета игры (4:6, 6:1, 6:4, 6:7 (5:7)).

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Мартон Фучович
105
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Остановлен
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 7 7
4 		6 6 6 5
             
Гаэль Монфис
48
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Организаторы Уимблдона перенесли матч на завтрашний игровой день, 4 июля. Теннисисты продолжат встречу не ранее 14:30 по московскому времени.

В первом круге Уимблдона-2025 Гаэль Монфис обыграл соотечественника Уго Умбера со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:2. Мартон Фучович был сильнее американского теннисиста Александра Ковачевича (6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 5:7, 6:4).

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