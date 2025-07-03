Матч между Монфисом и Фучовичем на Уимблдоне был прерван из-за наступления темноты
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Матч второго круга Уимблдона-2025 между французским теннисистом Гаэлем Монфисом (48-й номер рейтинга) и 105-й ракеткой мира венгром Мартоном Фучовичем был прерван из-за наступления темноты перед началом пятого сета игры (4:6, 6:1, 6:4, 6:7 (5:7)).
Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
105
Мартон Фучович
М. Фучович
Остановлен
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|4
|7 7
|
|6
|6
|6 5
48
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Организаторы Уимблдона перенесли матч на завтрашний игровой день, 4 июля. Теннисисты продолжат встречу не ранее 14:30 по московскому времени.
В первом круге Уимблдона-2025 Гаэль Монфис обыграл соотечественника Уго Умбера со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:2. Мартон Фучович был сильнее американского теннисиста Александра Ковачевича (6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 5:7, 6:4).
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