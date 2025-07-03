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Дрейпер: это одно из самых тяжёлых поражений в карьере. Я разочарован своей игрой на траве

Дрейпер: это одно из самых тяжёлых поражений в карьере. Я разочарован своей игрой на траве
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Четвёртая ракетка мира британец Джек Дрейпер прокомментировал поражение во втором круге Уимблдона-2025. Дрейпер (4) со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 4:6 проиграл чемпиону US Open – 2014, 83-й ракетке мира 36-летнему хорвату Марину Чиличу.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 18:55 МСК
Джек Дрейпер
4
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 4
6 		6 1 6
             
Марин Чилич
83
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

«Я очень расстроен. Вероятно, это одно из самых тяжёлых поражений в моей карьере. Чилич провёл невероятный матч от начала и до конца. Он не сдавался и заслужил победу.

Если честно, я очень разочарован своей игрой на траве в этом году. В Queen's я чувствовал себя не очень хорошо. Не знаю, как попал в полуфинал и имел шансы на финал. В этом году всплыло много проблем на траве. На грунте я чувствовал себя очень хорошо. В моей игре было не так уж много дыр, но, как только перешёл на траву, я заметил большую разницу. Я должен иметь это в виду, так как хочу развивать свою игру в долгосрочной перспективе в следующем году, чтобы стать лучше как игрок.

Дело не в давлении. Я просто недостаточно хорошо играл сегодня. Удивлён ли я уровнем игры Чилича? Нет, он один из великих игроков, он выигрывал «Шлем». Он этого заслуживает. Сегодня он был намного лучше меня», — сказал Дрейпер на послематчевой пресс-конференции.

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