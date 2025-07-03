«Мячи замедляют игру». Джокович высказался о причинах сенсаций первых кругов Уимблдона

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как относится к мнениям, что корты Уимблдона-2025 стали сильно медленнее, чем в предыдущие годы.

«Главное отличие, которое я нахожу по сравнению с тем, что было 15 или 10 лет назад, — это мячи. Мячи Slazenger, которые здесь используются, хорошего качества, но они становятся мягче гораздо быстрее, чем те, которые мы использовали 10 или 15 лет назад. Я не знаю, связано ли это с процессом производства мячей или что-то изменилось здесь, но не думаю, что это связано именно с травой. Есть определённые правила, по которым Уимблдон готовит травяные корты. Я сомневаюсь, что в них могли быть какие-либо изменения. Я просто думаю, что мячи замедляют игру. Это позволяет игрокам, которые строят свою игру с задней линии и которые пользуются большим количеством топ-спинов, играть в очень хороший теннис и показывать отличные результаты на Уимблдоне или других травяных турнирах, чего, возможно, раньше не было. Тем не менее трава — самое быстрое покрытие в нашем виде спорта, она даёт вам больше «бесплатных» очков на первой подаче, и, если вы подаёте хорошо, она вознаграждает вас, но сейчас, безусловно, легче играть с задней линии, чем, например, в начале моей карьеры», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2025.