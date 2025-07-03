Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Отпустила ситуацию и старалась получать удовольствие». Андреева — о матче с Бронцетти

«Отпустила ситуацию и старалась получать удовольствие». Андреева — о матче с Бронцетти
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в матче второго круга Уимблдона-2025 над итальянкой Лючией Бронцетти (6:1, 7:6 (7:4)).

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:10 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 4
         
Лючия Бронцетти
63
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

«Я чувствовала, что она прибавила. У меня не было выбора — я не хотела играть третий сет, поэтому сказала себе, что нужно что-то предпринять, перестать быть такой зажатой и просто идти за мячом. Я пыталась идти вперёд, не думая о том, что произойдёт дальше. Просто двигаться и делать то, что хочу. Я немного отпустила ситуацию и действительно старалась получать удовольствие. И когда я это сделала, я вернулась в игру и выиграла второй сет со счёта 2:5. Это был хороший матч. Я рада, что смогла продолжать играть агрессивно до самого конца», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

В третьем круге Уимблдона-2025 Мирра Андреева сыграет с американкой Хейли Баптист.

Материалы по теме
Мирра прорвалась в третий круг Уимблдона! А ещё приблизилась к топ-3 по победам в сезоне
Мирра прорвалась в третий круг Уимблдона! А ещё приблизилась к топ-3 по победам в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android