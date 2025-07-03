«Отпустила ситуацию и старалась получать удовольствие». Андреева — о матче с Бронцетти

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в матче второго круга Уимблдона-2025 над итальянкой Лючией Бронцетти (6:1, 7:6 (7:4)).
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«Я чувствовала, что она прибавила. У меня не было выбора — я не хотела играть третий сет, поэтому сказала себе, что нужно что-то предпринять, перестать быть такой зажатой и просто идти за мячом. Я пыталась идти вперёд, не думая о том, что произойдёт дальше. Просто двигаться и делать то, что хочу. Я немного отпустила ситуацию и действительно старалась получать удовольствие. И когда я это сделала, я вернулась в игру и выиграла второй сет со счёта 2:5. Это был хороший матч. Я рада, что смогла продолжать играть агрессивно до самого конца», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.
В третьем круге Уимблдона-2025 Мирра Андреева сыграет с американкой Хейли Баптист.
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