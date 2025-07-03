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Поединок Шелтона на Уимблдоне-2025 перенесли, когда Бен должен был подавать на матч

Поединок Шелтона на Уимблдоне-2025 перенесли, когда Бен должен был подавать на матч
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Матч 10-й ракетки мира 22-летнего американского теннисиста Бена Шелтона с 87-й ракеткой мира из Австралии Ринки Хидзикатой во втором круге Уимблдона-2025 был остановлен прямо перед геймом, в котором американец должен был подавать на матч (6:2, 7:5, 5:4). Поединок решили перенести на следующий день из-за наступления темноты.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Остановлен
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 5
2 		5 4
             
Ринки Хидзиката
87
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

Сегодня, 3 июля, теннисисты провели на корте 2 часа и 14 минут. Шелтон реализовал 4 брейк-пойнта из 12, Хидзиката — ни одного из трёх заработанных.

Победитель матча Шелтон – Хидзиката выйдет на сильнейшего в матче Гаэль Монфис (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия, LL), решающий, пятый сет которого тоже был перенесён на завтра, 4 июля.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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