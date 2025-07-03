Поединок Шелтона на Уимблдоне-2025 перенесли, когда Бен должен был подавать на матч

Матч 10-й ракетки мира 22-летнего американского теннисиста Бена Шелтона с 87-й ракеткой мира из Австралии Ринки Хидзикатой во втором круге Уимблдона-2025 был остановлен прямо перед геймом, в котором американец должен был подавать на матч (6:2, 7:5, 5:4). Поединок решили перенести на следующий день из-за наступления темноты.

Сегодня, 3 июля, теннисисты провели на корте 2 часа и 14 минут. Шелтон реализовал 4 брейк-пойнта из 12, Хидзиката — ни одного из трёх заработанных.

Победитель матча Шелтон – Хидзиката выйдет на сильнейшего в матче Гаэль Монфис (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия, LL), решающий, пятый сет которого тоже был перенесён на завтра, 4 июля.