Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Более-менее представляю, что она будет делать». Андреева — о матче с Баптист на Уимблдоне

«Более-менее представляю, что она будет делать». Андреева — о матче с Баптист на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча третьего круга Уимблдона-2025 с американкой Хейли Баптист.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Хейли Баптист
55
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

— Твоя следующая соперница – Хейли Баптист. Что скажешь о ней, играла ли ты с ней ранее?
— Я смотрела сетку турнира несколько часов назад и узнала, что буду играть против неё. Мы играли пару против неё и Эшлин Крюгер — в Париже. Так что да, я более-менее представляю, что она будет делать. Но, конечно, грунт и парный разряд — это совсем не то же самое, что одиночка на траве. Надеюсь, Кончита даст мне хороший совет. Я на неё рассчитываю, и посмотрим, что она скажет мне делать, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Во втором круге Уимблдона-2025 Андреева обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:1, 7:6 (7:4)).

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Расписание женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Материалы по теме
В 3-м круге Уимблдона — семь россиян: Самсонова присоединилась к Рублёву, Мирре и другим
В 3-м круге Уимблдона — семь россиян: Самсонова присоединилась к Рублёву, Мирре и другим
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android