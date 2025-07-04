«Более-менее представляю, что она будет делать». Андреева — о матче с Баптист на Уимблдоне

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча третьего круга Уимблдона-2025 с американкой Хейли Баптист.
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— Твоя следующая соперница – Хейли Баптист. Что скажешь о ней, играла ли ты с ней ранее?
— Я смотрела сетку турнира несколько часов назад и узнала, что буду играть против неё. Мы играли пару против неё и Эшлин Крюгер — в Париже. Так что да, я более-менее представляю, что она будет делать. Но, конечно, грунт и парный разряд — это совсем не то же самое, что одиночка на траве. Надеюсь, Кончита даст мне хороший совет. Я на неё рассчитываю, и посмотрим, что она скажет мне делать, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.
Во втором круге Уимблдона-2025 Андреева обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:1, 7:6 (7:4)).
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