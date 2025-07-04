Янник Синнер, Уимблдон-2025: результаты игр на 3 июля, следующий соперник, путь до титула

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших поединков, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Янника Синнера на Уимблдоне-2025:

первый круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Лука Нарди (Италия) – 6:4, 6:3, 6:0;

второй круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Александар Вукич (Австралия) – 6:1, 6:1, 6:3.

Следующий матч Янника Синнера на Уимблдоне-2025:

третий круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Педро Мартинес-Портеро (Испания).

Потенциальный путь Янника Синнера к титулу на Уимблдоне-2025:

1/8 финала. Янник Синнер (Италия, 1) – Григор Димитров (Болгария, 19);

1/4 финала. Янник Синнер (Италия, 1) – Бен Шелтон (США, 10);

полуфинал. Янник Синнер (Италия, 1) – Новак Джокович (Сербия, 6);

финал. Янник Синнер (Италия, 1) – Карлос Алькарас (Испания, 2).