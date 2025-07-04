Мирра Андреева рассказала, какие изменения произошли в её игре за год

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какие изменения произошли в её игре и в восприятии тенниса за последний год.

— Что изменилось в тебе как в теннисистке за последний год? Как изменилось твоё понимание игры?

— Я думаю, по сравнению с прошлым годом я стала гораздо лучше играть на траве. Так что я довольна этим. Мне кажется, я стала немного сильнее и теперь лучше знаю, что нужно делать на корте. Я знаю, чего ожидать от себя в определённые моменты, когда я проигрываю или, наоборот, когда веду в счёте. Я также знаю, как буду себя чувствовать и что мне нужно делать, если что-то идёт не так. Так что да, я лучше понимаю себя и свою игру. И я всё ещё думаю, что у меня есть большой потенциал для роста, но мы будем идти шаг за шагом и посмотрим, как всё пойдёт, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Мирра Андреева принимает участие в розыгрыше Уимблдона-2025. Она вышла в третий круг турнира, где сыграет с американкой Хейли Баптист.