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«Не считаю, что тур нестабилен». Ига Швёнтек — о массовых вылетах звёзд на Уимблдоне-2025

«Не считаю, что тур нестабилен». Ига Швёнтек — о массовых вылетах звёзд на Уимблдоне-2025
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек считает, что тенденция вылета звёзд на ранних стадиях Уимблдона-2025 не перенесётся на другие турниры.

– Считаете ли вы, что уровень игры за пределами топ-5 стал более конкурентным как у мужчин, так и у женщин, учитывая количество потерь сеяных на Уимблдоне? Считаете ли вы, что подобные сценарии будут разворачиваться и на других крупных турнирах?
– Понятия не имею, что произойдёт в будущем. И ещё, я помню, вы, ребята, задавали мне вопросы, почему в WTA нет стабильности. Я так не считаю. Мы с Ариной [Соболенко] и Коко [Гауфф] много выигрываем. Иногда проигрываем рано, потому что расписание довольно сумасшедшее. Невозможно выиграть всё. Мне кажется, что на траве каждый год случается много апсетов. На самом деле это покрытие, на котором мы не должны слишком… Не знаю. Я бы сказала, что на самом деле то, что здесь происходит, не будет иметь значения, когда начнётся сезон на харде, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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