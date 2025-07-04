Уимблдон-2025, мужчины: результаты игрового дня 3 июля

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3 июля в Лондоне, Великобритания, прошёл четвёртый игровой день мужского Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными его результатами.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины. Второй круг, 3 июля. Самые заметные результаты:

Алекс де Минор (Австралия, 11) — Артур Казо (Франция, Q) – 4:6, 6:2, 6:4, 6:0.

Якуб Меншик (Чехия, 15) – Маркос Гирон (США) — 6:4, 3:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — 3:6, 7:6 (11:9), 6:3, 6:4.

Григор Димитров (Болгария, 19) — Корентен Муте (Франция) – 7:5, 4:6, 7:5, 7:5.

Новак Джокович (Сербия, 6) – Даниэль Эванс (Великобритания, WC) — 6:3, 6:3, 6:0.

Себастьян Офнер (Австрия) — Томми Пол (США, 13) – 1:6, 7:5, 6:4, 7:5.

Аугуст Хольмгрен (Дания, Q) – Томаш Махач (Чехия, 21) – 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (10:5).

Марин Чилич (Хорватия) – Джек Дрейпер (Великобритания, 4) — 6:4, 6:3, 1:6, 6:4.

Бен Шелтон (США, 10) — Ринки Хидзиката (Австралия) – 6:2, 7:5, 5:4 (остановлен).

Мартон Фучович (Венгрия, LL) — Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:5) (остановлен).

Янник Синнер (Италия, 1) — Александар Вукич (Австралия) – 6:1, 6:1, 6:3.