Синнер на пути в 3-й круг Уимблдона проиграл наименьшее число геймов со времён Федерера

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер на пути к третьему кругу Уимблдона-2025 проиграл лишь 12 геймов. Это лучший показатель для первого номера посева у мужчин со времён Роджера Федерера в 2004 году, сообщает Opta Ace. Тогда Федерер за два круга проиграл лишь девять геймов.

Проведённые матчи Янника Синнера на Уимблдоне-2025:

первый круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Лука Нарди (Италия) – 6:4, 6:3, 6:0;

второй круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Александар Вукич (Австралия) – 6:1, 6:1, 6:3.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Синнер сразится с 52-й ракеткой мира из Испании Педро Мартинесом-Портеро.