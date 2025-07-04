Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 3 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В четверг, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) прошёл четвёртый игровой день Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, второй круг. Результаты 3 июля: