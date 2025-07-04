Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 3 июля
В четверг, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) прошёл четвёртый игровой день Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня соревнований в женском одиночном разряде.
Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, второй круг. Результаты 3 июля:
- Вероника Кудерметова (Россия) – Эмма Наварро (США, 10) – 1:6, 2:6;
- Ван Синьюй (Китай) – Зейнеп Сёнмез (Турция) – 5:7, 5:7;
- Кэти Волынец (США) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 0:6, 4:6;
- Мирра Андреева (Россия. 7) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 7:6 (7:4);
- Хейли Баптист (США) – Виктория Мбоко (Канада, LL) – 7:6 (8:6), 6:3;
- Даниэль Коллинз (США) – Вероника Эрьявец (Словакия) – 6:4. 6:1;
- Мария Саккари (Греция) – Елена Рыбакина (Казахстан, 11) – 3:6, 1:6;
- Эльза Жакемо (Франция, Q) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:4, 1:6, 2:6;
- Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Екатерина Александрова (Россия, 18) – 4:6, 0:6;
- Барбора Крейчикова (Чехия, 17) – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:4, 3:6, 6:2;
- Анастасия Захарова (Россия, Q) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 5:7, 6:7 (8:10);
- Ига Швёнтек (Польша, 8) – Кэти Макнелли (США, SR) – 5:7, 6:2, 6:1;
- Юлия Стародубцева (Украина) – Людмила Самсонова (Россия, 19) – 2:6, 1:6;
- Софья Кенин (США) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 1:6, 6:7 (4:7);
- Клара Таусон (Дания, 23) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 7:6 (12:10);
- Дарья Касаткина (Австралия, 16) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:2, 4:6, 6:1.
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