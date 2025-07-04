Синнер: судя по движениям, на траве Джокович чувствует себя гораздо увереннее, чем я

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о сходствах и различиях его игрового стиля со стилем серба Новака Джоковича.

«Трудно сказать, потому что я всё же считаю, что мы разные игроки. У нас есть несколько сходств в том, как мы отбиваем мяч с форхенда и бэкхенда. Я чувствую, что он значительно улучшил свою подачу. Например, сегодня он подавал невероятно хорошо. Я наблюдал за его матчем (во втором круге Уимблдона-2025). По тому, как он двигается, мне кажется, что на траве Новак чувствует себя гораздо увереннее, чем я. То, как он двигается… Это и заслуга опыта. У него больше опыта. У него более разнообразная игра.

Возможно, я немного быстрее его в нападении. Но, с другой стороны, я также довольно стабилен, как и он. В этом есть некоторое сходство. Считаю, что он дал мне много информации… Я мог бы сделать свою игру похожей на его, но сохранив собственный стиль. Он определённо главный человек, на которого я равняюсь, пытаясь делать пару вещей, как он», — сказал Синнер на пресс-конференции.