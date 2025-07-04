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Иванишевич – о форме Циципаса: я в шоке, это по-настоящему печально

Иванишевич – о форме Циципаса: я в шоке, это по-настоящему печально
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Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич высказался о 26-й ракетке мира греческом теннисисте Стефаносе Циципасе. Иванишевич начал сотрудничать с Циципасом в июне.

«Мы много раз разговаривали со Стефаносом. Если он решит некоторые личные вопросы, не связанные с теннисом, тогда у него появится шанс вернуться туда, где ему самое место. Он слишком хорош, чтобы находиться за пределами десятки лучших. Он хочет, но ничего не делает. Постоянно только: «Хочу, хочу», но я не вижу никакого прогресса. Я был в шоке — никогда в жизни не видел настолько неподготовленного физически игрока. С моим коленом я в три раза лучше него в плане физической формы. Это по-настоящему печально», — приводит слова Иванишевича Amna.gr.

Стефанос в матче со 113-й ракеткой мира французом Валентеном Руае покинул корт, уступив два сета со счётом 3:6, 2:6. Спортсмен испытывает проблемы со спиной.

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