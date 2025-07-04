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Новак Джокович оценил свою физическую форму на Уимблдоне-2025

Новак Джокович оценил свою физическую форму на Уимблдоне-2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сравнил своё состояние на Уимблдоне-2024 и Уимблдоне-2025.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Миомир Кецманович
49
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Не начался
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Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«В прошлом году, особенно в первых кругах, у меня ещё были сомнения, выдержит ли колено, смогу ли я скользить и двигаться с привычной свободой. В этом плане разница есть. Сейчас, как очевидно, я не думаю о ноге, и у меня нет каких-то серьёзных физических проблем, о которых стоило бы беспокоиться. Конечно, каждый день есть какие-то мелочи, которыми нужно заниматься, но в целом моё тело находится в отличной форме», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 38-летний Джокович сразится с соотечественником – 49-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.

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