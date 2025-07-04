Новак Джокович оценил свою физическую форму на Уимблдоне-2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сравнил своё состояние на Уимблдоне-2024 и Уимблдоне-2025.

«В прошлом году, особенно в первых кругах, у меня ещё были сомнения, выдержит ли колено, смогу ли я скользить и двигаться с привычной свободой. В этом плане разница есть. Сейчас, как очевидно, я не думаю о ноге, и у меня нет каких-то серьёзных физических проблем, о которых стоило бы беспокоиться. Конечно, каждый день есть какие-то мелочи, которыми нужно заниматься, но в целом моё тело находится в отличной форме», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 38-летний Джокович сразится с соотечественником – 49-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.